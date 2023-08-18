بعد تسببه بحالات تسمم "إقفال مطعم في بيروت بالشمع الأحمر"

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان أن "محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 788 في تاريخ 18 آب 2023 يتعلق بإقفال احد المطاعم في مدينة بيروت بالشمع الأحمر لتسببه بحالات تسمم غذائية لبعض المواطنين . وجاء فيه في نص القرار التالي:

-بناء على كشف المراقبين الصحيين في مصلحة الصحة العامة.

-بناء على اقتراح مدير مصلحة الصحة العامة بالتكليف.

يقرر ما يلي :

المادة الأولى : يقفل وتوضع الأختام على مطعم " جهاد، الكائن في العقار رقم ١٦٦٥ من منطقة المزرعة العقارية - طريق الجديدة ، بسبب مخالفته للانظمة الصحية وعدم التزامه بالمعايير الصحية المطلوبة و التسبب بحالات تسمم غذائية لبعض المواطنين الأمر الذي يهدد السلامة العامة.

المادة الثانية : تكلف مصلحة الصحة العامة بمؤازرة من شرطة بيروت تنفيذ هذا القرار.

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة" .