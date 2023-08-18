المحامي إيلي أسود في نداء لأهالي الكحالة: هذا ما كان ليقوله المحامي الكبير إميل بجاني...

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كتب المحامي إيلي أسود القيادب السابق في "القوات اللبنانية": "الى احبائي في الكحالة ..

لو كان الزميل الكبير اميل البجاني حيا" ، لقال لكم ما قلته بالامس وما اقوله الان :

الكحالة ابية وستبقى كذلك ..

واضاف أسود: "بعد الحادثة الاليمة ، جرى تكليف الجيش بالتحقيق وجمع الادلة والاستماع الى الشهود ، والامر يسري على الطرف الاخر ..

الاربعة المستدعون كشهود احدهم رفيق لي وشيخ الاوادم ، ايلي بجاني ..

عند الحادثة وبعدها فاعت دبابير التلفزة تبث الفتنة رغم تصدي عائلة المرحوم فادي لها كما اهالي البلدة ، ولكنهم مستمرون بنشر الاكاذيب والاضاليل ..

كما هب مصاصو الدماء المستثمرين في كل مجال .."

وختم: "نصيحتي الاخوية ، ليُستَمَع للشهود ، للكحالة مصلحة في ذلك ، وعند اكتمال التحقيق واعلان نتائجه ، لكل حادث حديث .."