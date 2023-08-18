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دعوة من وزارة المال..

18
AUGUST
2023
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دعت وزارة المال كافة المكلفين الخاضعين للضريبة على الدخل أو للضريبة على القيمة المضافة، أياً يكن شكلهم القانوني، سواء كانوا أصحاب مؤسسات فردية أو أصحاب مهن، أو شركات أو جمعيات أو غير ذلك من الأشكال القانونية، إلى المبادرة فوراً إلى تصحيح أوضاعهم مع الإدارة الضريبية من خلال المبادرة ً إلى تقديم مباشرات عمل لدى دائرة ضريبة الدخل في بيروت أو لدى المصالح المالية الإقليمية في المحافظات وتقديم طلبات التسجيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة للمكلفين الذين تتوافر لديهم شروط الخضوع لتلك الضريبية،

ومما جاء في حيثيات الدعوة:

“… وحيث إن الإدارة الضريبية باشرت بعملية مسح ميداني على كافة الأراضي اللبنانية بهدف تفعيل الإلتزام الضريبي،
وحيث إن جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرَّ بها لبنان في السنوات الأخيرة، وما رافقها من إضراب لموظفي القطاع العام شمل معظم الإدارات والمؤسسات العامة ومن بينها الإدارة الضريبية، قد تكون من الأسباب التي أدّت إلى عدم التزام عدد من المكلفين بموجباتهم الضريبية”.
لذا اقتضت الدعوة تلك.

للمزيد: www.finance.gov.lb

والحساب الرسمي لوزارة المالية اللبنانية على الفايسبوك.

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