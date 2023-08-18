"بلش المشوار مع الوزير باسيل".. أبي خليل: بتسألوا شو عملنا بعهد الرئيس عون…؟!!

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كتب عضو تكتل لبنان القوس النائب سيزار أبي خليل عبر منصة إكس وقال: "سنة ٢٠١٠ بلش المشوار مع الوزير باسيل بتحضير و إقرار قانون الموارد البترولية بالمياه البحرية اللبنانية، وخلفو ٢٥ مرسوم اخدو جهد ايام وليالي لاقرارن بمجلس الوزراء. وآخر مرسومين تأخرو ٤ سنين حتى تم اقرارن بعهد الرئيس عون.."

وأكمل: "الحفر اجت الثورة والضغوط السياسية والدولية ووقفته . سنة ال٢٠٢٢ انجز الترسيم البحري واليوم وصلت الحفارة على مياهنا… بتتعرقل بس بتفرج ، المهم كان في حدًا عنده رؤية وثبات على الشغل والمبادئ. نفس المسار بالتدقيق الجنائي وبغيرو…"

وختم يقول: "وبتسألوا شو عملنا بعهد الرئيس عون…؟!!"