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بيان هامّ لكهرباء لبنان... ماذا جاء فيه؟

18
AUGUST
2023
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صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان بيان للرأي العام جاء فيه: "إن مؤسسة كهرباء لبنان قد أقرّت، بموجب قرار مجلس إدارتها رقم 280 تاريخ 7/6/2023، وللمرة الأولى منذ سنوات، موازنتها لهذا العام 2023، متوازنةً مالياً وبدون عجز مالي أو طلب لأي مساهمة مالية من الدولة فيها، بالارتكاز على مقومات خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان".

وأضاف، "طلبت المؤسسة من مصرف لبنان بموجب كتابها الرقم 3351 تاريخ 16/8/2023 تحويل إيرادات فواتير الكهرباء، البالغة لغاية 16/8/2023 ظهراً 2,517,032,452,320 ل.ل. (Fresh LBP) في حسابها لدى مصرف لبنان، إلى دولارات أميركية (Fresh Dollars) لحساب المؤسسة النقدي بالدولار الأميركي المفتوح لدى مصرف لبنان، وذلك وفقاً للآلية الموضوعة من قِبل مصرف لبنان ووفق قرار مجلس الوزراء الرقم 15 تاريخ 26/5/2023، علماً بأن قيمة هذه الإيرادات تساوي بحسب هذه الآلية 37,252,551 دولارا لغاية 16/8/2023 ظهراً، قسم منها على سعر صرف 103440 ل.ل. للدولار الواحد والقسم الآخر على سعر صرف 52320 ل.ل. للدولار الواحد (أي وفق سعر منصة صيرفة+20٪ بتاريخ طبع الإصدار المعني)".

وتابع البيان، "إن مؤسسة كهرباء لبنان بادرت، للمرة الأولى أيضاً، بموجب كتابها إلى مصرف لبنان الرقم 3352 تاريخ 16/8/2023، لطلب تسديد كدفعة أولى إلى خزينة الدولة مبلغ بقيمة /10/ ملايين دولار من المبلغ الإجمالي الذي صُرف من سلفة الخزينة، المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء الرقم 3 تاريخ 18/1/2023 المتعلّق بالخطة المذكورة أعلاه، والبالغ لتاريخه ما مجموعه /193,685,328/ دولار فقط، وذلك على أن تقوم المؤسسة لاحقاً بتسديد دفعات أخرى منه. كما وكانت المؤسسة قد طلبت تسديد مستحقات مالية مترتبة إلى مشغّلِين لديها في قطاعي الإنتاج والتوزيع من حسابها المشار إليه، ما مجموعه /17,550,000/ دولار وبالتالي يبقى في رصيد حساب المؤسسة هذا لدى مصرف لبنان مبلغ بالليرة اللبنانية يساوي /9,702,551/ دولارا". 

وختم، "تتوجّه مؤسسة كهرباء لبنان بالشكر إلى المواطنين الذين التزموا تسديد فواتيرهم الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية وإلى جميع من ساهم في دعم خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، وتدعو مجددًا الإدارات العامة والمؤسسات العامة ومصالح المياه وسواها من أشخاص القطاع العام لتسديد فواتيرهم الكهربائية بما فيها المتأخرات، وهي تثمّن المساعي المبذولة مع جانب الـUNRWA والـUNHCR للتوصل إلى نتيجة بغية تسديد فواتير استهلاك الكهرباء من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ومخيمات النازحين السوريين في لبنان".

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