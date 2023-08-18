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السّيّد يتذّكر: "في عز الحرب الاهلية في الثمانينات"..!

18
AUGUST
2023
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كتب اللواء النائب جميل السّيّد في حسابه عبر منصة إكس وقال: "مياه الشرب في قرى غربي بعلبك!! بإنتظار إنجاز الوعود الأخيرة لبلدية ببعلبك في تنظيم وتنظيف مياه الشرب في مدينة بعلبك وجوارها، لا تزال مياه الشرب من اليمونة، والتي تروي قرى غرب بعلبك حتى ابلح، مقطوعة بسبب سرقتها وبيعها للأراضي الزراعية."

وأكمل: "والمسؤولية هنا تقع على مصلحة مياه البقاع التي يجب عليها قمع المخالفات وتأمين مياه الشرب لتلك القرى بمؤازرة الجيش اللبناني!!"

وأضاف: "اذكر اننا في عز الحرب الاهلية في الثمانينات وكنت رئيساً لفرع مخابرات البقاع، كنا نسيّر دوريات يومية برئاسة المعاون هادي حميّه على قسطل مياه الشرب الممتد الى كل القرى من اليمونة الى ثكنة ابلح مروراً بشمسطار وبدنايل وغيرها، وكانت ماء الشرب تصل الى كل تلك القرى…"

وختم: "هكذا كان بالرغم من ظروف الحرب والفوضى حينذاك، فما الذي يمنع ضبط المياه وتأمينها اليوم للناس؟!"

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