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لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية: على الجانب الأذري إعادة فتح ممر لاتشين وفق القرارات الدولية

18
AUGUST
2023
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أعلنت "لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان"،  ان "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقد اجتماعا عاجلا بناء على طلب أرمينيا بشأن تدهور الوضع الإنساني في جمهورية أرتساخ (ناغورنو قره باغ) نتيجة الحصار المفروض على ممر بيردزور (لاتشين) من قبل أذربيجان"، وتمنت في بيان، أن "يؤيد مجلس الأمن ويضمن تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية الملزم قانونا والمعتمد بالإجماع بتاريخ 22 شباط 2023 الذي يأمر باكو بضمان حركة الأشخاص والمركبات والبضائع دون عوائق على طول ممر لاتشين في كلا الاتجاهين"، وأملت ألا "يكون الاجتماع العاجل لمجلس الأمن مناسبة أخرى لإصدار سلسلة مواقف مثل سابقاتها منذ كانون الأول 2022، وخطوة جديدة لا معنى لها ودون نتيجة ملموسة وحقيقية للشعب الأرمني".

واعتبرت أن "القضية لم تعد تتعلق بمنع حدوث أزمة إنسانية، بل أصبحت أزمة وجودية وتتعمق يوميا منذ كانون الأول 2022، وأن المسألة تتعلق بمنع الإبادة الجماعية كما أشارت بوضوح العديد من منظمات حقوق الإنسان والناشطين والمدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو"، مشددة على أنه " لا يمكن منع الإبادة الجماعية من خلال الحوار أو التسوية بين المعتدي وضحيته".

وختمت:"على الجانب الأذري إعادة فتح ممر لاتشين وفقا لقرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والاتفاقية الثلاثية الموقعة في 9 تشرين الثاني 2020".

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