بعد حادثة الكحالة... البلدية تُحذّر من "مساءلة الناس العزل"!

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أصدرت بلدية الكحالة بياناً بعد اجتماع عقدته أمس الخميس، جراء حادثة إنقلاب الشاحنة على كوع الكحالة وما رافق ذلك من تداعيات وتطورات.



ورأت انه "لا يجوز أن يبدأ التحقيق بمساءلة الناس العزل المتواجدين آنذاك من أبناء الكحالة، عوض التركيز على المجموعة المسلحة التي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عليهم لترهيبهم، وهذا ما حاول صده الشهيد فادي بجاني الذي سقط برصاص المسلحين المدنيين، حيث الأدلة واضحة بالصوت والصورة".



واعتبرت البلدية ان "التحقيق واجب لإحقاق العدالة، إلا أنه يجب أن يبدأ من مكان آخر فلا يتساوى المعتدي بالمعتدى عليه".