الإنتظار الطويل!

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بعد اعلان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان، أثناء زيارته للسعودية، عن حصول تقدم ملحوظ في العلاقة مع الرياض، مشيرا الى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية وتخصصية متنوعة مع السعودية لحل الموضوعات العالقة بالمنطقة بشكل فوري، أفادت مصادر مطلعة لـ”الديار”، بأن لبنان مدرج ضمن هذه الملفات، لكن البحث الجدي لن يحصل الا بعد تشكيل اللجنة، وهذا سيكون من نتائج الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي حيث سيتم خلاله تنظيم جدول الاعمال بين الطرفين، ومن غير المعروف حتى الان اين يقبع لبنان، مع العلم ان كل المؤشرات تفيد بان ليس اولوية سعودية، وهذا يعني ان على اللبنانيين الانتظار طويلا اذا كانوا يراهنون فقط على اكتمال التطبيع بين طهران والرياض خصوصا ان بين البلدين قضايا قد تكون اكثر الحاحاً.