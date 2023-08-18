living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«اليونيسيف» تدعم التعليم الرسمي والدولة تدعم الخاص!

18
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نشرت منظمة «اليونيسيف»، بالتزامن مع جلسة الحكومة لنقاش الموازنة العامة وموازنة وزارة التربية، «جردة حساب» أقرّت فيها بأنها لم تدفع مباشرة أيّ مبلغ للوزارة، بل كانت عمليات التحويل تتم مباشرة للجهات المستفيدة، أي صناديق المدارس والمعلمين، بعد التدقيق بكل التفاصيل عبر الصندوق الائتماني للتربية (TREF).

البيان مقلق، فهو يعيد صياغة الكلام المكرر للوزير عباس الحلبي عن أن المنظمة «لم ترسل منذ العام الدراسي 2021 - 2022، أيّ أموال إلى وزارة التربية مباشرة». ويوضح أن مجمل مساهمات «اليونيسيف» والجهات المانحة وصلت إلى 70 مليون دولار لدعم صناديق المدارس وأجور المستعان بهم وحوافزهم، ودعم التلامذة، والمدرسة الصيفية، وترميم 26 مدرسة، وبناء أربع، ودعم تمويل الامتحانات الرسمية. كما أن المنظمة والجهات المانحة ستقوم بترميم 94 مدرسة أخرى وتجهيزها بالطاقة الشمسية.

وفي مقارنة بين البيان حول إنفاق 70 مليون دولار لمساعدة التعليم الرسمي، وبين الموازنة الرسمية للتعليم، يتبيّن أن الموازنة العامة تخصص من إيراداتها المباشرة للإنفاق على القطاع الخاص بمعظمه نحو 30 مليون دولار تحت بنود عدة: إيجارات مدارس وصيانتها، تقديمات مدرسية، تقديمات لصناديق التعاضد، صندوق تعاونية موظفي الدولة، صندوق تعاضد النواب، صندوق تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، القوى الأمنية، وصناديق أخرى، ومساهمات لغير القطاع العام، ومنح للطلاب... كما أن هناك مصالح مستقلة تنفق من خزينة الدولة بشكل غير مباشر على خدماتها مثل: كهرباء لبنان ومصلحة الريجي وغيرهما، وكذلك مخصصات التعليم المجاني. هذه الأموال، ولو كانت في معظمها من خارج موازنة التربية، إلا أنها تنفق من الموازنة العامة لمصلحة القطاع التعليمي الخاص.

 نفهم من بيان «اليونيسيف» أن المنظمة لا تعرف أن الموازنة العامة للعام 2023 خصصت لوزارة التربية نحو 94 مليون دولار، سدّدت منها المنظمة والجهات المانحة 70 مليون دولار! إضافة إلى القرض المخصص لوزارة الشؤون لبرنامج مساعدة العائلات الفقيرة ودعم التعليم أو برنامج الوجبات المدرسية من منظمة الغذاء العالمي أو برنامج دراستي أو الحكومة الألمانية والبريطانية.التحويل لم يعد يتم مباشرة إلى إدارة الوزارة، وتمّ اعتماد الصندوق الائتماني بديلاً من الإدارة المتلعثمة لفريق الوزارة في تنظيم المساعدات والهبات. وإذا كان كلام «اليونيسيف» الديبلوماسي قد أثنى على جهود الوزير، إلا أنه يشي بفشل الإدارة التربوية في تنظيم هذه المسألة رغم الأموال التي أنفقت على مدى عشر سنوات لتدريب فريق الوزارة على إدارة وتنسيق الأنشطة التربوية والإدارية فيها، كما يشي بعجز المؤسسات الرقابية الوطنية عن التدقيق والمراقبة.

لم يفصح بيان اليونيسيف أو موازنة الوزارة عما إذا كانت هناك أموال متبقية في جعبة الوزارة من هبة مشروع S2R2 لاستكمال المناهج وتطبيقها (مؤجل حتى شباط 2024)، ولم تصرح الوزارة عن المبالغ المتبقية من قرض الـ 100 مليون دولار المخصص لبناء مدارس جديدة التي أعلن عنها الوزير وحوّل قسماً منها لترميم 48 مدرسة وتجهيزها بالطاقة الشمسية بقيمة 32.5 مليون دولار. وأخذت المنظمة على عاتقها بناء أربع مدارس متوسطة وكبيرة في مناطق مختلفة، استناداً إلى اتفاقية سابقة، وهي ترمّم اليوم 26 مدرسة وتجهزها بالطاقة الشمسية، وسترمم 94 أخرى لاحقاً مع تجهيزها بالطاقة الشمسية بكلفة 33 مليون دولار.
صحيح أن «اليونيسيف» والصندوق الائتماني لا يدفعان مباشرة إلى الوزارة أيّ مبلغ منذ 2021 - 2022، لكنهما يغطيان كثيراً ممّا يدخل في صلب عمل الوزارة، كرواتب الهيئات التعليمية والحوافز من المستعان بهم وغير المستعان بهم، ويرمّمان المدارس، ويموّلان الامتحانات الرسمية، ويؤمنان النقل والغذاء لعدد كبير من الأطفال، فضلاً عن قرض البنك الدولي ومساعدات الحكومة الألمانية للتعليم المهني والتقني وغيرها... فماذا بقي للدولة؟ التعليم العام الرسمي مموّل بغالبيته من الجهات المانحة، بينما الدولة تنفق ما يقارب نصف موازنة وزارة التربية على المنح التعليمية التي تذهب بغالبيتها العظمى إلى القطاع التعليمي الخاص، لأن الخطة الإنقاذية للوزارة والحكومة تصرّ على إبقاء النظام التعليمي قائماً، بالرغم من إفلاسها والأزمات المتكررة، ولأن حلول الأزمة التربوية لا تقوم على المال وحده، بل على إعادة التفكير بالنظام التربوي ككل.
الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   