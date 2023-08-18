living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 18 آب 2023

18
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء


قال مصدر دبلوماسي إن الحسابات الفرنسية والإيطالية المهتمّة بالنفط والغاز في البحر المتوسط تدرك أن دور شركاتها في الحقول اللبنانية يوفر لها بيئة مريحة بالقياس لأي بدائل أخرى بسبب قرب المسافة وانخفاض كلفة النقل مقارنة بالخليج والعلاقة السياسية المريحة قياساً بالكيان واستقرار العمليات النفطية رهن بتوازن يوفره حضور حزب الله ومعادلات الردع، وهذا سيظهر تأثيره لاحقاً في السياسة.

توقفت مصادر إعلامية أمام الانحياز المكشوف في الأداء الإعلامي الداعم والمدافع عن رياض سلامة قياساً بالسلبية والتجاهل لما يقوم به ويُظهره الحاكم بالوكالة الدكتور وسيم منصوري الذي خالف كل توقعات الخبراء والإعلاميين بانهيار سعر الصرف مع رحيل سلامة. وقالت المصادر راقبوا المواقف وسوف تكتشفون التطابق بينها وبين لوائح الرشاوى التي كان يدفعها سلامة من حسابات مصرف لبنان كهدايا.

 

الجمهورية
تتوالى اللقاءات بصورة غير رسمية بين نائبين ينتميان إلى دائرة إنتخابية واحدة والى حزب وتيار متخاصمين في دارة صديق مشترك.
لوحظ أن أحد نواب التغيير حضر بعد انتهاء الجلسة التشريعية وسأله الصحافيون هل حضرت الآن فقال: "جئت قبلا ولكن ما خلوني إطلع".
نبهت مراجع سياسية من رواية أطلقت في الأيام القليلة الماضية ونصحت بعدم تكرارها "مش وقتها لا بشكلها ولا بتوقيتها ولا بمضمونها".

 

اللواء

خلافاً لأجواء سادت عن تعثر اتفاق اقليمي، كشفت المصادر الدبلوماسية عن نتائج يمكن استثمارها لبنانياً بين أيلول وتشرين الأول

يتابع قطب سياسي من الخارج تخلّى عن الصفات الحزبية والنيابية، تفاصيل ما يحدث يوميًا.. مع إعطاء التوجيهات اللازمة في سياق دعم الإستقرار..

تبيَّن أن مرسوماً قضى بإحداث زيادات في موازنة 2022، لم يشمل العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، ومنها مؤسسات إعلامية!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   