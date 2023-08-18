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عناوين الصحف ليوم الجمعة 18 آب 2023

18
AUGUST
2023
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الأخبار

العدو يفعّل الإعدامات الميدانية
أرقام «مضلّلة» لـ«وزارة اليونيسيف»: لم تدفع سنتاً واحداً عن العام الدراسي
مملكة «التخويف»: السعودية التي نعرف
10.8 مليار دولار الاستيراد في 6 شهور

البناء
عبد اللهيان وبن فرحان: تأكيد على أن الاتفاق بخير وخطط للتعاون الثنائي والإقليمي
ميقاتي تعهّد بسداد الموجبات.. فعادت الكهرباء.. ومنصة النفط بدأت الاستعداد للحفر
تعطيل نصاب الجلسة التشريعيّة وتصريح باسيل.. أسئلة حول الحوار بين الحزب والتيار؟

الجمهورية
ميقاتي يلوح بالإعتكاف عن التصريف
عبد اللهيان: الوحدة والحوار مع الرياض
لغز المفاوضات الصامت: مليارات الغاز لمن؟
دعوة منصوري الى السعودية

 

نداء الوطن
شقاق "المنظومة" يطيح "تشريع اللاضرورة" ومحاسبها "المركزي" متوار عن الأنظار
عبد اللهيان في الرياض: لتفعيل الإتفاقات وتسمية لجان مشتركة

الديار
باريس لن تتراجع وتتحدث عن "فخ" للودريان.. لا استسلام والمبادرة مستمرة
لا تطمينات اميركية حول اليونيفيل.. الكهرباء تعود بعد فشل ميقاتي بحشر منصوري!

اللواء
"خيبة" أمل في ساحة النجمة.. ومراجعة لمهمَّة لودريان في الإليزيه
منصوري يكشف المستور في حسابات المركزي.. والصدمة رصيد المصارف 8 ملايين فقط
مسار بكين يتقدَّم والتخبُّط اللبناني يتفاقم!

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