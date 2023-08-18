جلسات مجلس إدارة الضمان معلّقة

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اعتراضاً على عدم بتّ حقوق مستخدَمي الضمان الاجتماعي، علّق أمس الأعضاء في مجلس إدارة الضمان: جورج علم وبطرس سعادة ومحمد حرقوص عضويّتهم، واعتذروا عن عدم حضور أيّ جلسة للمجلس إلى حين العودة لمناقشة تعديل رواتب المستخدمين. ويؤدّي هذا الاعتكاف إلى تعطيل اجتماعات مجلس إدارة الضمان بشكل تام، ويعيق إقرار صرف أيّ موازنات تشغيليّة تسمح بتسيير الأعمال في مراكز الضمان.

يذكر أنّ مجلس إدارة الضمان لم يوافق حتى الآن على تنفيذ المرسوم 11227 القاضي بمضاعفة رواتب المستخدمين سبع مرات أسوةً بموظفي القطاع العام، مع العلم أنّ نص المرسوم يذكر مستخدمي الضمان بالاسم من ضمن القطاعات التي تشملها المساعدة الاجتماعية الحكومية.