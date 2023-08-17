خلوة بين تيمور جنبلاط وميقاتي..هذا ما تم مناقشته!

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أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان، أن "خلوة عقدت بين رئيس الحزب التقدمي النائب تيمور جنبلاط ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على هامش جلسة مجلس النواب، بحضور أعضاء كتلة اللقاء الديمقراطي النواب أكرم شهيب، وائل أبو فاعور وبلال عبدالله".

وأشارت إلى أن "خلال الخلوة تم النقاش في أزمة الكهرباء، حيث شرح رئيس الحكومة الجهود التي يبذلها لعلاج الأمر. كما جرى البحث في موضوع العام الدراسي المقبل وضرورة تأمين مستلزمات التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية للعام المقبل، إضافة إلى البحث في الموضوع الصحي وحاجات وزارة الصحة العامة".