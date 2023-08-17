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عناصر اطفاء طرابلس ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقاتهم

17
AUGUST
2023
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نفذ عناصر اطفاء طرابلس عصر اليوم، وقفة احتجاجية امام مركز الاطفائية في مركز إتحاد بلديات الفيحاء في المدينة، بمشاركة رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال النقيب شادي السيد، وأقفلوا ابوابه اعتراضا على عدم صرف مستحقاتهم منذ ما يقارب التسعة اشهر، معتذرين من الموطنين عن عدم القيام بأعمالهم.

السيد

وانتقد السيد "لامبالاة المسؤولين أمام واقع رجال الاطفاء في إتحاد بلديات الفيحاء"، داعيا النواب الى "نصرتهم فهم ابناء طرابلس ولو كانوا من العمال الأجانب لسارع الكثيرون الى نصرتهم".

وقال: "بالأمس دشنا مركز الاطفاء واصلحنا وضع الحجر لكننا تركنا البشر بلا اي اهتمام، فرجال الاطفاء بلا رواتب منذ أشهر ولهم في ذمة المعنيين عشرات الملايين ويقولون لهم بالقبول ببضعة ملايين. فمن يقبل بذلك وماذا تفعل حفنة الملايين هذه وعلى من يضحكون؟".

أضاف: "إننا على ابواب موسم مدارس واستحقاقات مالية عدة، ونحن نتوجه الى وزيري الداخلية والمال لحل هذه المشكلة، ونذكر الوزير بسام مولوي بما وعد به من هنا من مركز الاطفاء في الاتحاد، لذلك الكلام لا يفيد بل نريد ان نساعد جميعا رجال الاطفاء في طرابلس. اليوم تحذير وغدا تصعيد، ونحن معهم في كل الخطوات".

عبوشي

وتحدث حاتم عبوشي باسم رجال الاطفاء، لافتا الى "واقعهم المؤسف حيث لا مال ولا استشفاء ولا مخصصات حتى لعمل الآليات، فكيف نتدخل ونضع ارواحنا على كفنا؟".

وقال: "نعتذر من الناس ونقول ان استمرارنا في العمل مستحيل، فواقعنا سيىء وابناؤنا بلا اي مصدر مالي، والحل بيد من لا يهتم".

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