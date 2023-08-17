"أملنا كبير لأن لبنان بيستاهل"... الوزير باسيل: 13 سنة ونحن نصارع المعرقلين والمشككين ونعطي الأمل للمستسلمين

A + A -

غرد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل عبر حسابه على منصة "أكس":

من محاسن الصدف ان يبدأ التنقيب عن الغاز في البلوك رقم ٩ في ١٧ آب، نفس التاريخ الذي اقرّ فيه سنة ٢٠١٠ قانون الموارد البترولية في المياه اللبنانية. 13 سنة ونحن نصارع المعرقلين والمشككين ونعطي الأمل للمستسلمين، والمشوار لا زال طويل، وانشالله الآتي أفضل. وعدنا للبنانيين ان نواصل العمل بلا كلل، بشفافية ومهنية، لنحمي هالثروة بالقانون ونستثمرها لشبيبتنا بالعلم ونحفظ عائداتها بالصندوق السيادي للأجيال القادمة. أملنا كبير لأن لبنان بيستاهل… GB