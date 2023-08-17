السيد: كيف تتأمّن كهرباء او اي خدمة عامة أُخرى في دولة قائمة على النهب والكذب والترقيع؟

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اعتبر النائب جميل السيد عبر منصة اكس ان توقيف انتاج الكهرباء في معمليْ دير عمار والزهراني بسبب عدم دفع الدولة مستحقات التشغيل بالدولار،

والعتمة تعم البلد…

قبلها بأسبوعين بشّرنا وزير الطاقة بان اللبنانيين سينعمون بالكهرباء عشر ساعات يومياً بعدما وقّع اتفاق شراء الفيول من العراق!!

يعني،

بتنقطع المصاري بيخلص الفيول، منشتري فيول بيوقف المعمل،

بيمشي المعمل بتحترق المحطة، بتتصلح المحطة بتنسرق الكابلات…

بالخلاصة،

كيف تتأمّن كهرباء او اي خدمة عامة أُخرى في دولة قائمة على النهب والكذب والترقيع، وكل من فيها فوق الحساب والعقاب؟!