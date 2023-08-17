مصرف لبنان لا يجيب على كهرباء لبنان؟

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أشار وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، إلى أن "هناك جباية حصلت بالليرة ما يعادل 58 مليون دولار وتم الاستفادة من جزء منها لدفع بعض المستحقات وبقي رصيد حولي 37 مليون دولار".



وفي حديثٍ للـLBCI، قال فياض: "وما طلبته كهرباء لبنان عبر رسائل عدة الى مصرف لبنان كلها من دون جواب، هو تحويل أموال من الليرة الى الدولار ودفع المستحقات من حساب "كهرباء لبنان" والموضوع ليس له علاقة بالـsdr والأموال هي أموال كهرباء لبنان".



وكان مصدر في مصرف لبنان قد قال للـLBCI: "لن ندفع أي دولار من الإحتياطي لـPrimesouth أو غيرها وعلى الدولة أن تدفع من حساباتها أو مما تبقى من أموال في الـ SDR وقد تبلغ رئيس الحكومة هذا الموقف".

يذكر أن شركة Primesouth تعتزم معاودة تشغيل معملي دير عمار والزهراني وذلك بعدما حصلت على وعود شفهية من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأن تحصل شهريا على ٧ ملايين دولار من مستحقاتها.