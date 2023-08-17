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البطريرك يونان يترأّس اجتماعاً لمطارنة الأبرشيات السريانية الكاثوليكية في العراق

17
AUGUST
2023
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ترأّس بطريرك السريان الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث اجتماعاً لأصحاب السيادة مطارنة الأبرشيات السريانية الكاثوليكية في العراق، وذلك في مقرّ مطرانية الموصل في قره قوش (بغديدا)، العراق.

وشارك في الاجتماع أصحابُ السيادة: مار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، ومار نثنائيل نزار سمعان مطران أبرشية حدياب – اربيل وسائر إقليم كوردستان، ومار أثناسيوس فراس دردر النائب البطريركي في البصرة والخليج العربي، ومار بنديكتوس يونان حنّو رئيس أساقفة الموصل وتوابعها.
افتتح غبطته الاجتماع بالصلاة مستلهماً أنوار الروح القدس لهداية الآباء إلى ما فيه خير الكنيسة والمؤمنين.

وخلال الاجتماع، بحث يونان والآباء الأوضاع العامّة في العراق والحضور المسيحي فيه، وشؤون الأبرشيات السريانية الكاثوليكية الأربع في العراق، وأبرز النشاطات فيها، والتي تهدف إلى تقديس النفوس.

كما تناول والآباء التحضيرات الجارية لانعقاد السينودس المقدس لهذا العام في دورته العادية، والتي ستتمّ بإذن الرب في دار المطرانية الجديد لأبرشية الموصل وتوابعها في قره قوش (بغديدا) في الفترة الممتدّة من 10 حتّى 15 أيلول القادم 2023.

وختم غبطته الاجتماع بالصلاة إلى الرب يسوع، طالباً شفاعة أمّنا مريم العذراء الطاهرة، سيّدة الانتقال، من أجل الكنيسة والمؤمنين في العراق وفي كلّ مكان في بلاد الشرق وعالم الانتشار. ومنح الجميع في الأبرشيات السريانية الأربع في العراق، أساقفةً وإكليروساً ومؤمنين، بركته الرسولية عربون محبّته الأبوية.

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