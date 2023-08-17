"حصلت ٦ حوادث".. السّيّد يسأل: هل يجب أن يُقتَل احد حتى تتحرك البلدية؟؟

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كتب النائب اللواء جميل السيد عبر منصة إكس وقال: "بلدية الغبيري، منذ سنوات ، وعند بدء الولاية الجديدة للبلدية إمتدحناها علناً على نهج الخدمة العامة والاهتمام بتفاصيل الشوارع."



وأضاف: "ولأنّ العمل الجيد يُمتَدَح والعمل العاطل يُدان: منذ ثلاثة اشهر الى اليوم حصلت ٦ حوادث انقلاب موتوسيكلات على اوتوستراد السمرلند بسبب حفرة ناتجة عن اهتراء شبكة حديد لتصريف مياه الامطار (الصورة)."

وأكمل: "وحتى اليوم حصل ما يزيد عن ٢٠ اتصالاً مباشراً ومراجعة لبلدية الغبيري من قبل مخفر الحرس وآخرين وكان الجواب، بكرا وبعد بكرا، دون نتيجة!!"

وختم يقول: "البارحة، سقط موتوسيكل يحمل رجلاً وزوجته وطفلهما، هل يجب أن يُقتَل احد حتى تتحرك البلدية لاصلاح عطل تافه؟!!"