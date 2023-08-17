ميقاتي بعد لقائه برّي: وصلنا الى مرحلة صعبة... وأستغرب!

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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في المجلس النيابي اليوم.

وقال الرئيس ميقاتي في تصريح بعد اللقاء:أستغرب بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط ، فهل يوجد أكثر الحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول اعمال جلسة اليوم. في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للازمات التي نمر بها اليوم ، كان مجلس النواب بحالة انعقاد دائم، وخلال ثلاثة ايام كان يجري اقرار القوانين الازمة لحل الازمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الازمات في تلك الدول.اما في لبنان فلا نزال منذ اربع سنوات نتحدث عن"الكابيتال كونترول"ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى ايجاد حل له.

أضاف: في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي واعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري، واذا لم ينعقد مجلس النواب لاقرارها صمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد.لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي،ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم اقرار قانون اعادة هيكلك المصارف. من الضروري اعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، والا فاننا سندخل في سلسلة ازمات ، وسيكون الوضع اكثر صعوبة.اذا لم نصل الى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته.

ولفت ردا على سؤال الى ان ازمة الكهرباء المستجدة قيد المعالجة.