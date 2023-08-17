الأونروا تلقت تقارير مقلقة: جهات مسلحة تحتل منشآت بما فيها مدارس في مخيم عين الحلوة بلبنان

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أعلنت مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، في بيان، أن "الأونروا تلقت تقارير مقلقة تفيد بأن جهات مسلحة لا تزال تحتل منشآتها بما في ذلك مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة للاجئي فلسطين جنوب لبنان، وأُفيد بأن منشآت الأونروا تعرّضت لأضرار جراء الاقتتال الأخير في المخيم".

وأشارت الى أن "المجمع يحتوي على أربع مدارس تابعة للأونروا توفر التعليم لـ 3,200 طفل من لاجئي فلسطين". وأكدت ان "هذا انتهاك صارخ لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، مما يهدد حيادية منشآت الأونروا ويقوض سلامة وأمن موظفينا ولاجئي فلسطين".

وقالت: "الأونروا تدين بشدة هذه الأفعال، وتطالب بحماية جميع منشآتها، بما في ذلك المدارس التي يجب أن تكون ملاذا آمنا للأطفال وأماكن يسودها السلام حيث يمكنهم التعلم واللعب، ويجب ألا تستخدم أبدا في النزاعات المسلحة".

وأضافت: "تدعو الأونروا الجهات المعنية إلى إخلاء مبانيها فورا حتى تتمكن الوكالة من استئناف الخدمات الحيوية وتقديم المساعدة إلى جميع لاجئي فلسطين المحتاجين".





