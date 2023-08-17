أسرار الصحف ليوم الخميس 17 آب 2023

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الجمهورية

أكد قريبون من مرجع مالي أنّه سيتم إيجاد طريقة مناسبة لتسديد استحقاق حيوي في نهاية الشهر بلا تجاوز الضوابط القانونية.

تشهد إحدى السفارات العربية زحمة خانقة يومياً من أجل تجديد أوراق الإقامة في لبنان نتيجة التدابير الجديدة المطلوبة لبنانيًا و"أمميًا".

وصف مصدر سياسي بأنه فوجىء بموقف حزب معارض من حادثة خطيرة حصلت أخيراً واصفًا الموقف بالمدروس خلافًا لموقف حزب معارض آخر.

اللواء

فُهم أنّ الحفارة التي وصلت للحفر في البلوك 9، هي استكشافية، لمعرفة وجود الغاز وكمياته، ثم يأتي الدور لحفارة الاستخراج!

تبيّن حسب تقرير زوّد به وزير في وزارة سيادية، أن الخلل الطائفي كان من أبرز أسباب إلغاء عقود في وزارته، أُبرمت في عهد رئيس تيار معروف عندما كان وزيراً!

البناء

قال مصدر دبلوماسي إن السير بتنفيذ الاتفاق الإيراني الأميركي الخاص بتبادل المعتقلين وتحرير الأموال الإيرانية ليس مجرد اتفاق تقني ظرفي لأن الثمن الذي سدده كل طرف في الاتفاق كان يصنفه في دائرة المعادلة الاستراتيجية للاتفاق النووي، سواء ما يتصل بأهمية المعتقلين الأميركيين كورقة ايرانية أو أهمية الأموال الايرانية لدولة تفرض العقوبات على إيران لتجفيف مواردها المالية، وتوقع المصدر تتمات للاتفاق أكبر بكثير.

تحدّث مصدر أمني عن مواجهة أربعة نواب من الذين وقعوا اقتراح القانون الخاص بتشريع المثلية لحالات غضب شعبي وتلويح مراجع روحية بإصدار مواقف علنية ضدّهم كل منهم في طائفته. وقال إن بعض هؤلاء النواب تراجع عن موقفه وبعضهم يناقش إعلان موقف نادم على التوقيع، فيما أعلن نواب تغييريون آخرون براءتهم من مواقف زملائهم خشية أن تلحقهم موجة الغضب.