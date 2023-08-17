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عناوين الصحف ليوم الخميس 17 آب 2023

17
AUGUST
2023
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الأخبار

- منصة الحفر جاهزة و3 أشهر لتحديد كمية الموجودات

- الـ"كابيتال كونترول": عفو عن جرائم المصارف

- 7 مليارات دولار الاحتياطي الفعلي

- قم وانهض... لم يعد المستحيل بعيدًا!

- "إسرائيل"... "جيش الشعب" يخشى التفكّك


اللواء

- الدولار يعمّم العتمة مجددًا.. والمعارضة تنسف مهمة لودريان

- باسيل ينسحب من المشاركة في الجلسة التشريعية.. والحفارة وعدتها بين البحر والمطار

- بين كوز الوزارة وجرّة المركزي..!

- ويبقى المطلوب إيجاد حلّ لمال المودعين


نداء الوطن

- 10 ملايين دولار توقف تشغيل معملي دير عمار والزهراني

- الحكومة تطلب تجديد حق التشريع في الحقل الجمركي

- بعد توقّفها لأشهر طويلة.. الأمانات العقارية تدوّر محرّكات الجباية


الديار

- العلم اللبناني رُفع على منصّة الحفر "ترانس أوشن" بعد وصولها الى المياه اللبنانيّة

- لودريان فاجأ النوّاب بطلب الإجابة خطيًا عن سؤالين قبل أواخر آب الجاري

- التقسيم النفسي يكاد يقع...


الجمهورية

- الأفق مسدود برًا والرهان بحرًا

- خطوة مهمة لحفر البئر الاستكشافية

- رسالة لودريان النيابية: "للتذكير" قبل "التحذير"

- لبنان تحت العتمة

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