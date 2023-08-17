عناوين الصحف ليوم الخميس 17 آب 2023

الأخبار
- منصة الحفر جاهزة و3 أشهر لتحديد كمية الموجودات
- الـ"كابيتال كونترول": عفو عن جرائم المصارف
- 7 مليارات دولار الاحتياطي الفعلي
- قم وانهض... لم يعد المستحيل بعيدًا!
- "إسرائيل"... "جيش الشعب" يخشى التفكّك
اللواء
- الدولار يعمّم العتمة مجددًا.. والمعارضة تنسف مهمة لودريان
- باسيل ينسحب من المشاركة في الجلسة التشريعية.. والحفارة وعدتها بين البحر والمطار
- بين كوز الوزارة وجرّة المركزي..!
- ويبقى المطلوب إيجاد حلّ لمال المودعين
نداء الوطن
- 10 ملايين دولار توقف تشغيل معملي دير عمار والزهراني
- الحكومة تطلب تجديد حق التشريع في الحقل الجمركي
- بعد توقّفها لأشهر طويلة.. الأمانات العقارية تدوّر محرّكات الجباية
الديار
- العلم اللبناني رُفع على منصّة الحفر "ترانس أوشن" بعد وصولها الى المياه اللبنانيّة
- لودريان فاجأ النوّاب بطلب الإجابة خطيًا عن سؤالين قبل أواخر آب الجاري
- التقسيم النفسي يكاد يقع...
الجمهورية
- الأفق مسدود برًا والرهان بحرًا
- خطوة مهمة لحفر البئر الاستكشافية
- رسالة لودريان النيابية: "للتذكير" قبل "التحذير"
- لبنان تحت العتمة