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المنصة وصلت حقل قانا… والنتائج قبل نهاية العام

17
AUGUST
2023
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كتبت "البناء":

 أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض من مطار بيروت الدولي، حيث تمركزت نقطة الانطلاق الى المنصة “أننا على موعد بعد شهرين أو ثلاثة أشهر لمعرفة نتائج الحفر والتنقيب في البلوك رقم 9”. وتابع “من خلال الترسيم البحري حافظ لبنان على حقوقه من الموارد، والتحضيرات اكتملت لبدء الحفر في البلوك 9. ونأمل أن يُصبح لبنان بلداً نفطياً ويكون هذا الأمرُ بارقة أملٍ للبنانيين جميعاً”. ولفت الى أن “شركة “توتال” متفائلة بوجود بلوك نفطي في “حقل قانا” ونحن على بُعد خطوات قليلة من الاستكشاف”.
وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن مسار التنقيب والحفر مستمرّ ولم يوقفه أحد، وعندما يتمّ التأكد من وجود النفط أو الغاز في حقل قانا سيتمّ الانتقال الى مرحلة الاستخراج، وهذا سيدخل لبنان بنادي الدول النفطية والغازية رسمياً ويساهم الى حد كبير في استعادة الثقة الدولية بلبنان ويصبح مكاناً جاذباً للشركات العالمية للاستثمار في قطاع النفط والغاز والسياحة”.

ولفتت المصادر الى أن “بدء التنقيب في حقل قانا هو إنجاز لم يكن ليحصل لولا اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال، وهذا نتاج معادلة الجيش والشعب والمقاومة ووحدة أركان الدولة التي فرضت على العدو الخط 23 مع كامل حصة لبنان في البلوكات المشتركة”، مشيرة الى أن “هذه المعادلة المذكورة وقوة المقاومة هي التي ستحمي حقوق لبنان واستمرارية الشركة في التنقيب والاستخراج والإنتاج والبيع وتحقيق عائدات تساهم في إخراج لبنان من أزماته الاقتصادية، كما أنها ستكسر الحصار الخارجي المفروض على لبنان”، مشيرة الى أن “أي عرقلة خارجية لمسار التنقيب والحفر والاستخراج سيدفع المقاومة الى تجميد استخراج النفط في حقل كاريش بالوسائل العسكرية”.

البناء
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