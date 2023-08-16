لا صوت يعلو على اصوات التدقيق والتنقيب

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في انتظار فرصة جديدة يستثمر فيها المحرضون السياسيون والاعلاميون في دماء الناس، قبل ان يكملوا حياتهم كأن شيئا لم يكن، هدأت امنيا بصورة مرحلية، لينصب الاهتمام في المرحلة الراهنة على سلسلة عناوين سياسية واقتصادية وحياتية. العنوان الاول، الاستحقاق الرئاسي، في ضوء التطور المتمثل بالرسالة الفرنسية الى النواب اللبنانيين، المطالَبين بالاجابة خطيا على مجموعة من الاسئلة قبل نهاية آب. العنوان الثاني، المسار القضائي والسياسي لتقرير التدقيق الجنائي، الذي رسّم الحدود بين مرحلتي الافلات من العقاب والمحاسبة، والذي يتعرض يوميا لحملة تشويه من المتضررين. العنوان الثالث، الحركة العائدة الى ساحة النجمة والسراي، على مستوى جلسة تشريع الضرورة غدا، وابرز بنودها الصندوق السيادي والكابيتال كونترول، والجلستين الحكوميتين الي اقرت اولهما اليوم موازنة 2023 بعد طول تأخير. العنوان الرابع، الخبر غير الصادم، عن توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل، وبالتالي وقف تزويد المشتركين بالكهرباء بصورة نهائية، بسبب عدم دفع الدولة اللبنانية مستحقات الشركة المشغلة بالعملة الاجنبية. اما العنوان الخامس والاهم، فتسارع الخطوات على مستوى بدء التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9، حيث أعلنت شركة توتال إنيرجيز، عن وصول منصة الحفر إلى الرقعة، على بعد حوالى 120 كيلومترا من بيروت في المياه اللبنانية، إلى جانب وصول أول طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت، لنقل الفرق إلى منصة الحفر الذي سيبدأ في اول بئر استكشافي خلال ايام.