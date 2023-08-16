living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لا صوت يعلو على اصوات التدقيق والتنقيب

16
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

في انتظار فرصة جديدة يستثمر فيها المحرضون السياسيون والاعلاميون في دماء الناس، قبل ان يكملوا حياتهم كأن شيئا لم يكن، هدأت امنيا بصورة مرحلية، لينصب الاهتمام في المرحلة الراهنة على سلسلة عناوين سياسية واقتصادية وحياتية. العنوان الاول، الاستحقاق الرئاسي، في ضوء التطور المتمثل بالرسالة الفرنسية الى النواب اللبنانيين، المطالَبين بالاجابة خطيا على مجموعة من الاسئلة قبل نهاية آب. العنوان الثاني، المسار القضائي والسياسي لتقرير التدقيق الجنائي، الذي رسّم الحدود بين مرحلتي الافلات من العقاب والمحاسبة، والذي يتعرض يوميا لحملة تشويه من المتضررين. العنوان الثالث، الحركة العائدة الى ساحة النجمة والسراي، على مستوى جلسة تشريع الضرورة غدا، وابرز بنودها الصندوق السيادي والكابيتال كونترول، والجلستين الحكوميتين الي اقرت اولهما اليوم موازنة 2023 بعد طول تأخير. العنوان الرابع، الخبر غير الصادم، عن توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل، وبالتالي وقف تزويد المشتركين بالكهرباء بصورة نهائية، بسبب عدم دفع الدولة اللبنانية مستحقات الشركة المشغلة بالعملة الاجنبية. اما العنوان الخامس والاهم، فتسارع الخطوات على مستوى بدء التنقيب عن الغاز في البلوك رقم 9، حيث أعلنت شركة توتال إنيرجيز، عن وصول منصة الحفر إلى الرقعة، على بعد حوالى 120 كيلومترا من بيروت في المياه اللبنانية، إلى جانب وصول أول طائرة هليكوبتر إلى مطار بيروت، لنقل الفرق إلى منصة الحفر الذي سيبدأ في اول بئر استكشافي خلال ايام.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   