النائب فريد البستاني تباحث مع وزير الداخلية في موضوع إعادة العمل في النافعة

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قام النائب فريد البستاني بزيارة وزارة الداخلية حيث اجتمع مع الوزير بسام المولوي، وقد تطرق النقاش الى كيفية تفعيل عمل النافعة لناحية جباية الميكانيك واستعمال المردود بطريقة يشعر المواطن من خلالها ان الدولة تقدم له مقابل ما يدفع، كما تطرق البحث الى كيفية إعادة العمل المستدام في مصلحة تسجيل السيارات وإيجاد حلول جذرية للمشاكل الحالية لكي لا يتوقف هذا المرفق الحيوي عن العمل خاصة انه مصدر فعال لايرادات الدولة، واخيرا تطرق البحث الى موضوع إعادة تفعيل آلية فحص قيادة السيارات واصدار رخص السوق . وقد تم الاتفاق على متابعة كافة المواضيع في اجتماعات قريبة .