نقابة مستخدمي الضمان: التصعيد خيارنا والإضراب ما زال قائما

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قال المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي الضمان الاجتماعي في بيان: "لا تجاوب من قبل بعض أعضاء مجلس الادارة، غياب تام، تعنت، عدم إنسانية وعدم مسؤولية تجاه المضمونين والمستخدمين. لا قدرة لدى المضمونين على الاعتراض على الواقع المأسوي، ولا قدرة لدى المستخدمين على الاستمرار، في ظل ظروف عمل غير صحية".

وأشار إلى أن "النقابة تعمل بكل ما لديها من طاقة لأجل تحسين الوضع، لكنها تتفاجأ بأنها تجابه خصم فقد حس الإنسانية ولا يخاف الله".

وناشد "المسؤولين الشروع الفوري بورشة عمل لإنقاذ الصندوق من الهلاك من خلال تثبيت دوره والغاية التي أنشئ لأجلها، وتحسين وضع العاملين فيه بما يحفظ كرامتهم، وإلا الدمار الكلي هو مصير الصندوق، والتصعيد خيارنا".

وحذر المعنيين من "عدم التدخل الفوري لإنقاذ ما تبقى من المؤسسة قبل اتخاذ خطوات أكثر تصعيدية"، مذكرة "جميع المستخدمين بأن الإضراب المعلن عنه سابقاً لا يزال قائماً بصيغته".