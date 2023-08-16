وزير الزراعة اطلع من حبحاب على أجواء لقاءات المسؤولين العراقيين بشأن استيراد السلع وتصديرها

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استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه، السفير اللبناني في العراق علي حبحاب.

وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لوزير الزراعة بأن "حبحاب أطلع الحاج حسن على أجواء اللقاءات التي يجريها مع المسؤولين العراقيين، في ما خص تحريك عجلة وانسيابية السلع استيرادا تصديرا من العراق وإليه، وأيضا إمكان توقيع اتفاقية التفاهم بين الدولتين في القريب العاجل".

بدوره، أثنى الحاج حسن على "عمل السفارة اللبنانية في العراق"، مثمنا "الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في سبيل الشعب اللبناني"، وقال: "هذا ما يؤكد الأخوة والترابط الأخوي بين البلدين الشقيقين".