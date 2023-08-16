النائب مارك ضوّ يوضّح و ينفي

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غرد النائب مارك ضو عبر صفحته:

"قطعا للطريق على أخبار ملفقة عن شويفات وعائلة صديقة ونحترمها حضرت وتقبلت تعازي مع عائلة الفقيدة وأبنائها فراس وفادي وعائلتها بقاعة بيت حيدر الكرام وكنا إلى جانبهم وكأنني من العائلة. وقمنا بالواجب مع محبين ومخلصين وأصدقاء من شويفات. وتفاجأت الآن بنشر كلام عكس الذي جرى تماما من محرضين معتادين ولن نسمح بتلفيق الاخبار الكاذبة وتعكير حزن عائلة وصيتهم ومدينة الشويفات. فاقتضى التوضيح. لمن يريد إن يناقش بالسياسة يناقش إما محاولة التحريض الأهلي داخل البيت فنؤكد لهم إننا متراصين ومع أهلنا مهما حاولوا..."