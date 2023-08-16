بيان لمؤسسة كهرباء لبنان عن توقف معملي الزهراني ودير عمار عن العمل

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كان قد ورد إلى مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 8/8/2023 كتاب من مشغّل معملي دير عمار والزهراني شركة PRIMESOUTH تضمّن إنذاراً بتوقيف هذين المعملين وتسليمهما إلى المؤسسة يوم الجمعة المنصرم الواقع فيه 11/8/2023 الساعة الخامسة عصراً بسبب عدم قبضه لمستحقاته بالعملة الأجنبية، حيث مدّد هذا المشغّل أجَل هذا الإنذار في حينه ليُصبح لغاية اليوم الأربعاء الواقع فيه 16/8/2023 الساعة الخامسة عصراً، بعد تلقيه وعوداً من السلطات المختصة بمراجعة مصرف لبنان بغية تسديد جزء من هذه المستحقات، ولكن دون جدوى لتاريخه،

وتوضح مؤسسة كهرباء لبنان بأنها سبق وطلبت، بموجب كتابها رقم 2695 تاريخ 5/7/2023 إلى مصرف لبنان، تحويل مبلغ وقدره /10/ ملايين د.أ. لحساب المشغّل المذكور بموجب عقد تشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني، وذلك وفقاً للآلية الموضوعة من جانب مصرف لبنان لتحويل إيرادات المؤسسة من جباية فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية (Fresh LBP) إلى دولارات أمريكية (Fresh Dollars)، ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 26/5/2023، ولكن لم يتم تسديد هذا المبلغ إلى المشغّل لتاريخه،

وعطفاً على كتب المؤسسة العديدة إلى مصرف لبنان، آخرها الكتاب رقم 3351 تاريخ 16/8/2023، لطلب تحويل هذه الإيرادات من جباية الفواتير إلى دولارات أمريكية (Fresh Dollars) وفقاً للآلية المذكورة وقرار مجلس الوزراء المشار إليه، علماً أن قيمة هذه الإيرادات تساوي بحسب هذه الآلية /37,252,551/ د.أ. لغاية منتصف نهار 16/8/2023 في حساب مؤسسة كهرباء لبنان المفتوح لدى مصرف لبنان، ولكن لم يتم تحويل هذا المبلغ إلى الدولار الأمريكي من قبل مصرف لبنان لحساب المؤسسة لتاريخه، ولو جزئياً، ما يحول دون إمكانية تسديد بعض متوجبات المؤسسة المالية المترتبة بالعملة الأجنبية ويؤثر بالتالي سلباً على سلامة الاستثمار وحسن سير المرفق العام،

وبالرغم من كتاب مؤسسة كهرباء لبنان الجوابي رقم 3234 تاريخ 10/8/2023 إلى مشغّل معملي دير عمار والزهراني شركة PRIMESOUTH والذي طلبت بموجبه منه الاستمرار بتشغيل هذين المعملين منعاً من توقّف المرفق العام وللتمكّن من تأمين التغذية بالتيار الكهربائي إلى المشتركين، وبالرغم من الاتصالات العديدة والمكثّفة التي أجرتها مؤسسة كهرباء لبنان على عدة صعد مع المراجع المالية والوزارية المعنية في الدولة بهذا الشأن، وبالرغم من توفّر حالياً مبلغ مالي من إيرادات المؤسسة بالليرة اللبنانية يفوق /2517/ مليار ل.ل. قابلة لتحويلها من قبل مصرف لبنان إلى دولارات أمريكية (Fresh Dollars) تفوق الـ/37/ مليون د.أ. وفقاً للآلية المذكورة أعلاه وقرار مجلس الوزراء المشار إليه، كما تقدّم،

ومع الإشارة إلى أن معملي دير عمار والزهراني هما المعملان الحراريان الوحيدان الموضوعان على الشبكة الكهربائية الوطنية حالياً، في ظل الظروف الاستثنائية السائدة في البلاد، حيث يؤمنان بحدود 550 ميغاوواط عليها،

تعلن مؤسسة كهرباء لبنان بأنّها تبلّغت صباح هذا اليوم الواقع فيه 16/8/2023 من المشغّل المذكور شركة PRIMESOUTH بأنّه، نتيجة عدم تسديد مستحقاتها المترتبة بالعملة الأجنبية، ستقوم بتوقيف مجموعات معملي الزهراني ودير عمار عن العمل اعتباراً من الساعة الخامسة من عصر هذا اليوم، وقد باشرت هذه الشركة بالفعل بالإجراءات الآيلة إلى ذلك،

وإذ أن هذا الوضع، الخارج عن إرادة مؤسسة كهرباء لبنان، من شأنه أن يؤدي إلى توقّف القدرة الإنتاجية للمؤسسة، وبالتالي انفصال الشبكة الكهربائية كلياً بنتيجة ذلك وانعدام التغذية بالتيار الكهربائي إلى المشتركين، وضمناً المرافق الأساسية في البلد، دون وصول جهود المؤسسة المكثّفة التي بذلتها، لا سيما خلال الأسبوعين الماضيين، مع مختلف الجهات المعنية للحؤول دون ذلك إلى نتيجة لتاريخه،

ستبقي مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين على علم بأية مستجدات بهذا الخصوص.

بيروت في 16/8/2023