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تحالف متحدون: لقاء لعليق وعمر مع ممثل للاتحاد الأوروبي عرض عمل التحالف في مكافحة الفساد

16
AUGUST
2023
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أعلن "تحالف متحدون" في بيان، "أن لقاء جمع المحاميين رامي عليق ويسرى عمر من التحالف بالقائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى لبنان مارتن سكليف وفريق عمله، ظهر اليوم، في مقر البعثة في بيروت".

ولفت إلى أن "عليق عرض آلية عمل التحالف في مكافحة الفساد من خلال توثيق ملفات الفساد بالأدلة والمستندات التي شكلت الأساس الواقعي لدعاوى التحالف القضائية، وبدورها شكلت الأساس القانوني لملاحقة كبار الفاسدين في لبنان والخارج".

وأشار إلى أن "التركيز تم على نوع وحجم الاستهداف والتضييق الذي يتعرّض له كاشفو الفساد في لبنان، لا سيما الداعمين منهم لحقوق المودعين والمناهضين بشدة للفساد المصرفي، عن طريق هضم حقوق الفرد والإنسان الأساسية من دون أي وازع أو حسيب، رغم صدور قوانين مكافحة الفساد وحماية كاشفي الفساد تحديدا، والتي بقيت، للأسف، عديمة الفعالية".

وأعلن البيان أن "عليق يعتبر شاهدا حيا على ذلك، لا سيما في ضوء قراري شطب متلازمين بحقه في سابقة لنقابة المحامين في بيروت هما أمام القضاء الآن، أضف إلى تعرضه لعدد من محاولات الاعتداء والتهديد بالقتل، الأمر الذي تتم متابعته لدى تحري بيروت بمسؤولية، وكانت جولة أخرى من التحقيقات بتاريخ اليوم، رغم التباطؤ في تحديد هوية المعتدين بعد استخراج صورهم من كاميرات المراقبة بمن فيهم من ادعى صفة مخابرات الجيش والأخطار المتأتّية عن الصمت الحاصل".

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