حمدان علق على رسالة لودريان: لقد وصلتم إلى الحضيض وربما أدنى

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علق العميد مصطفى حمدان على لائحة الأسئلة الموجهة من لودريان المستعمر الفرنسي، إلى رؤساء الكتل السياسيين والتغييريين، لتحديد مواصفات الرئيس عبر المجلس النيابي:

أيها المذهبيون الطائفيون المهيمنون، على لبنان.

لقد وصلتم إلى الحضيض وربما أدنى، وتميّزتم بأنكم قمة السفالة الوطنية، وصحّ فيكم المثل، أنكم مطية لمن ركب، ونحرتم السيادة الوطنية، وكرامة المواطنين اللبنانيين، على أدراج المجلس النيابي بمجرد قراءتكم لأسئلة المندوب السامي الجديد لودريان.

أيها المتزحلقون وأدعياء الحفاظ على لبنان، وطناً مستقلاً حراً عزيزاً، نحن أبناء هذا الشعب الأوادم ضدكم يا أشرار، وننتظر من ممثلي الشعب الحقيقيين في المجلس النيابي، أن يرفضوا هذه المذلة بحقهم، وليس بحقنا الوطني.