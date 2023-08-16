living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"لن نسمح"... معلوف: لا يمكن تبرير اي خطوة تصبّ بشكل تدريجي في سياق التخلي عن مبادئنا

16
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

غرد النائب السابق سيزار المعلوف عبر حسابه على منصة "أكس":

لم تسمح قيمُنا يوماً أن تُفرض علينا غرائبُ الحياة، ولا مخالفة الطبيعة البشرية، التي حافظنا عليها بتعاليم ادياننا، وتمسك اجيالنا بمبادئ انسانية تميّز بها البشر عن سائر المخلوقات.
واذا كنّا لا نفرض على احد سلوكاً اجتماعياً ما، فلن نسمح ان يفرض احدٌ على مجتمعاتنا سلوكيات لا تمت الى الحضارة والمدنية والاخلاق والدين والتطور البشري بصلة، بعدما وصل الامر الى محاولة الغرب تسويق "حيونة الانسان"، عبر فرض الشذوذ من جهة، و تحويل الانسان الى كلب من جهة ثانية، ولا نعلم ماذا ينتظرنا بعد!
اهالي زحلة الذين يتمسّكون بالقضية، يعتبرون ان الحفاظ على ثوابتهم الانسانية والاخلاقية قضيتهم، ولا يمكن تبرير اي خطوة تصبّ بشكل تدريجي في سياق التخلي عن مبادئنا التي نتوارثها جيلاً بعد جيل.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   