نور الدين يعدّد أسباب ارسال لودريان الرسالة إلى النواب في لبنان..

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كتب الصحافي تمام نور الدين عبر إكس وقال: "ارسل لودريان الممثل الشخصي لماكرون الى النواب في لبنان رسالته بعد حيازته على تفويض من اللجنة الخماسية.."

وأكمل: "من اسباب ارسال الرسالة و الاصرار على جواب خطيّ مكتوب : -اعطاء بعض الوقت للمفاوضات الجارية بين التيار والحزب ، و ما يصل الى الفرنسيين هو تقدم و لو ببطىء لهذه المفاوضات. -اصرار لودريان على الجواب المكتوب هو لقطع الطريق على تنصل بعض الاطراف من ما تقوله بشكل شفهي في الغرف المغلقة امام ممثل ماكرون و لإلقاء الحجة على الطرف او الأطراف المعرقلة."