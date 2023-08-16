"الطاقة": جلسة مشاركة عامة في 31 آب

A + A -

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:

“تعلن وزارة الطاقة والمياه أنه سيتم عقد جلسة مشاركة عامة مخصصة لعرض دراسة تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي لمشروع دراسة جدوى لإنشاء محطة طاقة شمسية مركّزة بقدرة 70 ميغاوات وتخزين طاقوي لمدّة 7 ساعات ونصف في منطقة رأس بعلبك – قضاء بعلبك – محافظة بعلبك الهرمل، وذلك بهدف استعراض المكونات والجوانب البيئية للدراسة الممولة من الحكومة الهولندية عبر “InvestInternational”، بحضور ممثلين عن الوزارات والبلديات والجمعيات المعنية بالمشروع. وذلك في 31 آب 2023 عند الساعة الحادية عشرة صباحاً في مبنى بلدية رأس بعلبك في قضاء بعلبك.

لذلك، تدعو وزارة الطاقة والمياه بالتنسيق مع كافة المعنيين بالمشروع إلى الحضور في الموعد المحدد أعلاه للمشاركة بهذه الجلسة. يعتبر هذا الإعلان دعوة عامة”.