مخالفتان كبيرتان... بالصور- مواد منتهية الصلاحية في محل حلويات شهير!

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ضبطت مصلحة الاقتصاد في الجنوب مخالفتين كبيرتين في بلدة الغازية قبل حصول كارثة صحية وذلك اثر جولة شاملة نفذها مراقبو المصلحة في البلدة حيث تم العثور في محل حلويات شهير على كمية كبيرة من المواد الاولية المستعملة في تحضير الكاتو والبوظة وهي منتهية الصلاحية اضافة الى عدم توفر شروط النظافة.



وتم ضبط في فرن للخبز والمناقيش كمية من الاجبان بعضها منتهي الصلاحية والبعض الاخر يظهر عليها العفن اضافة الى عدم مراعاة شروط النظافة والقواعد العامة لسلامة الغذاء.



وعليه نظم محضرين ضبط بحق المؤسسات المخالفة وحجزب البضاعة المضبوطة ليصار الى اخذ موافقة من النيابة العامة بتلفها.