خاص tayyar.org: نص الرسالة التي أرسلها لودريان إلى رؤاء الكتل النيابية وعدد من النواب

A + A -

سعادة النائب،

خلال زيارتي الى لبنان بين الخامس والعشرين والسابع والعشرين من شهر تموز، بصفتي موفدا لرئيس الجمهورية الفرنسية من أجل لبنان، أجريت لقاءات مع ممثلين عن كافة القوى السياسية التي تشغل مقاعد نيابية في مجلس النواب اللبناني، بمن فيها تلك التي تمثلونها.

نظرا للضرورة الملحة للخروج من الطريق المسدود على الصعيد السياسي، الذي يعرّض مستقبل بلدكم لمخاطر جمّة، اقترحت عليهم أن أدعوهم في شهر أيلول الى لقاء يرمي الى بلورة توافق بشأن التحديات التي يجب على رئيس الجمهورية المستقبلي مواجهتها والمشاريع ذات الأولوية التي يجب الاضطلاع بها، وبالتالي، المواصفات الضرورية من أجل تحقيق ذلك.

يهدف هذا اللقاء، الذي يتمحور حصرا حول هذه المسائل، الى توفير مناخ من الثقة واتاحة اجتماع مجلس النواب في أعقاب ذلك وضمن ظروف مؤاتية لاجراء انتخابات مفتوحة تتيح الخروج من الأزمة سريعا.

بهدف التحضير لهذا اللقاء، أوجه اليكم هذه الرسالة طالبا منكم، بشكل رسمي، أجاباتكم الخطية، والموجزة قدر المستطاع على السؤالين التاليين:

-ما هي، بالنسبة الى فريقكم السياسي، المشاريع ذات الأولوية المتعلقة بولاية رئيس الجمهورية خلال السنوات الست المقبلة؟

- ما هي الصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية المستقبلي التحلي بها من أجل الاضطلاع بهذه المشاريع؟

أشكركم سلفا على إرسال إجاباتكم الى سفارة فرنسا في لبنان قبل الحادي والثلاثين من شهر آب الحالي. سوف يسبق تنظيم الاجتماع اجراء مشاورات ثنائية، وأنا أعرب عن رغبتي بالاجتماع بكم في هذا الإطار.

في الوضع الحالي الذي تمر به البلاد، من المهم أن نحدد معا نقاط الالتقاء وأن نصيغها بدقة لخلق بيئة مؤاتية لبلورة حلول توافقية. آمل أن تلتقطوا، جميعا، هذه الفرصة التي اقترح إطلاقها، بإسم رئيس الجمهورية الفرنسية وبدعم من شركاء لبنان الأساسيين.

وتفضلوا، يا سعادة النائب، بقبول فائق الاحترام.

جان- إيف لوديان