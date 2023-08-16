بالصورة- الرسالة التي تلقاها النواب من لودريان..

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نُشرت مضمون الرسالة الفرنسية التي وُجّهت للنواب الـ38 من رؤساء كتل وتغييريين ومستقلين.



وكانت قد تلقت الكتل النيابية والنواب المستقلون أمس رسالة عبر السفارة الفرنسية في بيروت تطلب الإجابة خطيا عن الأجندة التي يفترض أن يعمل بموجبها رئيس الجمهورية المقبل وعن المواصفات التي يفترض أن يتمتع بها الرئيس العتيد القادر على تنفيذ هذه الأجندة، وذلك في إطار تحرك الموفد الفرنسي جان أيف لودريان المرتقب في ايلول حول الاستحقاق الرئاسي في لبنان بحسب ما أفادت "الجديد".



وتمنت الرسالة على الكتل والنواب الإجابة على هذا الطلب قبل نهاية أيلول المقبل.