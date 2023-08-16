السّيّد: هذا ما سيحصل...

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كتب اللواء النائب جميل السيد على منصة إكس وقال: "٣٨ رسالة خطية وجّهها الموفد الفرنسي لودريان الى الكتل النيابية وبضعة نواب "مستقلّين"، تدعوهم الى الجواب عن سؤالين، تمهيداً لإجتماع محتمل في ايلول المقبل:

-ما هي المشاريع ذات الاولوية بالنسبة اليكم خلال ولاية الرئيس المقبل؟

- ما هي الصفات والكفاءات التي يجب ان تتوفر في الرئيس الجديد؟!"

وأضاف: "ليس لدينا شك بأن فرنسا هي الاكثر اهتماماً والاكثر الحاحاً على تسريع الحلول في لبنان رغم الصعوبات المحلية والخارجية، ولكن في اعتقادي لن يكون هنالك اي جدوى من هذا الحوار، حيث الحلول عندنا لا تحصل الا تحت الضغط، وحيث الاسئلة المطروحة اعلاه لا تتناول صلب مشكلة الرئاسة عندنا والتي هي بإختصار: "الهوية الاستراتيجية للرئيس القادم" تجاه المقاومة وتوطين الفلسطينيين والنازحين السوريين…"

وختم يقول: "الا اذا توفّر لفريق معين تأمين فوق ال ٦٥ صوتاً مضموناً لصالح مرشّح معيّن، وعندها يسهل الحلّ، وهذا ما سيحصل مبدئياً…"