الوزير باسيل: هيدي جريمة بحق البلد، ومرتكبيها المسؤولين على امن البلد!

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غرد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل على حسابه عير منصة "اكس" كاتبًا، "دخل على لبنان 109 سوريين قادمين من قبرص بالرغم من عدم موافقة كل من رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع والأمن العام".



وأضاف، "فينا نعرف مين وافق وادخلهم ؟! سؤال موجّه للخمس جهات اعلاه!".

وتابع، "نحنا عم نقتل حالنا لاعادة النازحين لسوريا، ونقاتل اوروبا والعالم كلّه كرمال العودة، وفي مين بيتجرّأ بوقاحة يعمل اتفاق مع دولة اوروبية لاعادة اعداد منهم للبنان !!!".

وقال: "ما حدا يخبّرنّا انه تم نقلهم للحدود السورية، لأن منعرف منيح قصّة آلاف السوريين المتسلّلين خلسة للبنان عبر معابر غير شرعية وكيف تتمّ اعادتهم للحدود من قبل القوى الامنية ومن ثمّ اعادة ادخالهم مجدداً من قبل شبكات التهريب، ومنسمع منيح عن الاموال الطائلة والسمسرة الحاصلة".

وختم، "هيدي جريمة بحق البلد، ومرتكبيها المسؤولين على امن البلد!".