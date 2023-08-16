طقس صيفيّ حارّ ورطب يسيطر على لبنان...

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يسيطر على لبنان طقس صيفي حار، وعلى الرغم من انخفاض درجات الحرارة الا أنها ستبقى مرتفعة ومزعجة على السواحل نظراً لارتفاع الرطوبة السطحية.

من جهة اخرى، تستمر الكتل الحارة بالتأثير على البقاع والجبال العالية الداخلية.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

-الاربعاء :

١- الحرارة: تتراوح بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٣٠ على الـ ١٠٠٠متر

٢- الجو: مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل ضباب على الجبال

٣- الرياح: شرقية ليلاً جنوبية غربية نهاراً معتدلة احيانا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية: ساحلا بين ٥٠ و ٨٥ ٪؜

٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٩ hpa

٦- الرؤية: جيدة

٧- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٣١ درجة

-الخميس : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س

-الجمعة : مشمس الى غائم جزئياً مع تشكل الضباب فيما الأجواء حارة ورطبة ساحلاً وتستمر حارة جدا بقاعاً والحرارة تتراوح على الشكل التالي : بين ٢٦ و ٣٣ ساحلا وبين ٢٢ و ٤٠ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح شرقية ليلاً جنوبية غربية نهارا ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س



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