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هل يُشارك تكتّل لبنان القوي في الجلسة التشريعية غداً؟

16
AUGUST
2023
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من المنتظر أن يعقد مجلس النواب غداً جلسة تشريعية في حال لم يطرأ أي جديد يدفع رئيس البرلمان نبيه برّي إلى التأجيل أو حتى الإلغاء، وهذا الأمر يبقى رهن تأمين النصاب من عدمه، وفي هذا الإطار فإن الأنظار شاخصة نحو تكتّل لبنان القوي الذي لم يُعلن بعد موقفاً رسمياً من هذا الأمر.

عضو التكتّل النائب إدغار طرابلسي أشار إلى أن “التكتّل سيعلن موقفه لجهة المشاركة من عدمها بعض ظهر اليوم الأربعاء”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت طرابلسي إلى أن “التكتّل يؤيّد تشريع الضرورة، ومشروعا قانوني الصندوق السيادي والكابيتال كونترول مهمّان بالنسبة للتكتّل، وما من شيء ضروري يُمكن إدراجه على بنود الجلسة غير البنود المذكورة”.

أما وبالنسبة للملف الرئاسي، قال طرابلسي إن “لا شيء جديداً في الملف، لكن ما هو إيجابي التواصل الحاصل بين عدد من الأطراف للاتفاق على برنامج رئاسي للمرحلة المقبلة، خصوصاً وأن ثمّة عناوين أساسية واجب طرحها، منها التدقيق الجنائي على سبيل المثال لا الحصر”.

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