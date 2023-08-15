living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"عيب"...زهران: على النواب الإجابة على الأسئلة الفرنسية لأنها لم تحصل حتى في "دول الموز"

15
AUGUST
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبر رئيس مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران، في مقابلة مع Lebanonon، أن ما الأحداث التي حصلت في شهر آب لها توظيف سياسي، من بشري الضنية مرورا بأحداث عين الحلوة وحادثة عين ابل وصولا الى ما حصل بالكحالة، التوظيف السياسي واحد والمتهم واحد من قبل جهة سياسية.

ورأى زهران أن "عيب" على النواب الإجابة على الأسئلة الفرنسية لأنها لم تحصل حتى في "دول الموز".

وحول حادثة الكحالة أكد أن "ما حصل ليس مقصودا لا من حزب الله ولا من أهالي الكحالة، وهي حادثة ليست مصطنعة، إنما توظيفها السياسي هو المصطنع، الكحالة بدأ حادث قضاء وقدر مئة بالمئة، والبجاني هو بحزب الوعد وكان مرافق لإيلي حبيقية وحزب الله يعرفه منذ زمن وهو ليس كتائبيا أو قواتيا، والحادث ليس مدبرا، ولم يكن هناك كمين، والتقرير الأمني سيظهر كل شيئ، ومديرية المخابرات رسمت سيناريو شبه نهائي لحادثة الكحالة، لو تم إحراق الشاحنة كما دعا البعض لكان حصل انفجار مصغر شبيه بانفجار المرفأ".
وأكد زهران أن "الجيش هو الخميرة التي نذهب اليها عند الحاجة، وهو اخذ العلامة الكاملة في الكحالة لأنه منع تطور الحادث ونفس اختقان الناس، والجيش رغم أصوات النعيق هو الحصن الحصين لجميع اللبنانيين". وكشف أنه "كان هناك من يحرض على حرق الشاحنة وآخر يحرض على أخذ ذخيرتها".

 

ورأى أن البورصة السياسية مختلفة عن الأحداث الأمنية، معتبرا أن نوع ذخيرة شاحنة الكحالة بحسب التقارير لإعلامية هو ذخيرة، ونحن كلبنانيين يعنينا أن لبنانيين اثنين سقطا يجب أن نضمم جراح عائلاتهم.

وحول قضية المرفأ قال: "طارق البيطار لن يكمل التحقيق بانفجار المرفأ ولن يستطيع في هذه الدنيا أن يكملها، ولا أدري ماذا سيحصل في الآخرة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   