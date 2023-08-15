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"ورشة دائمة لا تتوقف"... وهاب: كيف تمكن الشيخ زايد من توحيد إمارات صغيرة لتتحول إلى قوة إقليمية؟

15
AUGUST
2023
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهّاب على حسابه عبر منصة "إكس" : "تغيب لأشهر ثم تزور الإمارات العربية المتحدة فترى البلد وكأنه في سباق مع التطور . ورشة دائمة لا تتوقف".

وأضاف، "مشاريع عملاقة. تطور في العلم والمستشفيات. سعي محموم لإسعاد المواطن والزائر. وتتساءل كيف تمكن الشيخ زايد من توحيد إمارات صغيرة لتتحول إلى قوة إقليمية".

وتابع، "ألتقي في زياراتي بمئات اللبنانيين المقيمين في الإمارات وكلهم لسان واحد يقولون لك نعيش كأننا في بلدنا. واحة أمان. قانون. تأخذ حقك. وشعب يحب الزائر والمقيم والضيف".وأردف، "إستفاد الشيخ محمد بن زايد من زرع مؤسس الدولة وحول البلد الصغير إلى لاعب إقليمي كبير. لا تستطيع أن تحمي تطورك وتقدمك في منطقة كمنطقتنا إذا لم تلعب على ساحة كل المنطقة. تحولت الإمارات إلى لاعب على الساحتين العربية والدولية يحتاجها الجميع وتقف الى جانب كل العرب".

وختم، "لا تجد إماراتياً أو عربياً مقيماً إلا ويحدثك عن هذا البلد كأن بينه وبين بلاد زايد عشق لا ينتهي. الخير والأمان والتطور والعلم والبناء. والأهم الدور الذي لا يستطيع أحد أخذه في منطقتنا من هذه الدولة التي إختارت كل جميل في العالم وأتت به لتسعد شعبها".

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