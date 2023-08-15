تمنٍ من السيد على بري!

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غرد النائب اللواء جميل السيد قائلاً :" مع موافقتي على التشريع الضروري، اتمنّى على دولة الرئيس نبيه بري تعديل جدول اعمال جلسة الخميس وان يؤجل طرح مشاريع قوانين الكابيتول كونترول والصندوق السيادي… فالمشروع الأول، الكابيتول كونترول، لا يلبي الحاجة ويضر بالناس ما لم يسترد اموالاً ويحاسب احداً، وكان يجب ان يتم اقراره في ٢٠١٩ عندما كان الاحتياطي يبلغ ٣٢ مليار دولار …



اما المشروع الثاني، الصندوق السيادي، فيهدف فيما يهدف الى تجميع واستثمار عائدات البترول للأجيال القادمة، بينما الناس ميّتة جوع اليوم، عدا عن اننا في هذا المشروع اليوم كالذي يبيع جلد الدب قبل ان يصطاده… وبالمقابل، اتمنى على الرئيس بري ان يضع موضوعاً واحداً على جدول الاعمال، وهو مناقشة تقرير الفاريز حول الجرائم المالية في مصرف لبنان، لأنه لولا المجلس النيابي لما حصل التدقيق الجنائي، ولأنه الموضوع الاوحد والأكثر ضرورة الذي يستأهل معالجته اليوم وملاحقة المرتكبين فيه…"