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في مخيمي البص والبرج الشمالي...تكريم الناجحين في الشهادة الثانوية

15
AUGUST
2023
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نظم "اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني" – "أشد" و "منظمة الجيل الجديد" – "مجد"و "التجمع الديمقراطي للعاملين بالأونروا"، احتفالا تكريميا للطلاب الناجحين بالشهادة الثانوية الرسمية في مخيمي البص والبرج الشمالي، في حرم جامعة AUCE في صور، بحضور الطلاب وعائلاتهم وممثلين عن الفصائل الوطنية والاسلامية اللبنانية والفلسطينية واللجان الشعبية ومدراء المدارس والهئيات التعليمية في مدارس "الاونروا".

بدأ الاحتفال بكلمة لرنا قاسم، ثم كلمة "التجمع الديمقراطي للعاملين بالاونروا" في صور ألقاها عدنان الجمل قدم فيها التهنئة للطلاب وعائلاتهم بالنجاح وأكد أن "العلم سلاح يجب أن نستفيد منه بنضالنا من أجل عودتنا إلى أرضنا، وأن التجمع الديمقراطي يتشارك مع الشعب الفلسطيني همومه ومطالبه المحقة بزيادة خدمات الأونروا". داعيا إلى "إنصاف المعلمين والموظفين والعمال وشمولهم في خدمات الأونروا وبشكل خاص شمول ابنائهم بالمنح الجامعية التي تقدمها".

كلمة الطلبة الناجحين ألقتها الطالبة آية الصالح شددت فيها على أن " العلم هو طريق عودتنا الى فلسطين".

وألقى مدير الجامعة أحمد دكور كلمة هنأ فيها الطلاب والأهل، مشددا على أن "ابواب الجامعة مفتوحة لكل الطلاب الفلسطينيين وسنقف دائما الى جانبكم لان العلم هو السلاح الوحيد الذي سنحارب به عدونا الصهيوني حتى العودة الى فلسطين".

بدوره هنأ خالد سويد بسام اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني الطلاب، وشدد على أن "هذا النجاح لم يأت صدفة او بسهولة لأنه جاء في ظل تقليصات مستمرة للأونروا واوضاع اقتصادية صعبة، وسياسة تربوية متخبطة بحيث ان مدارس الاونروا ما زالت تعاني الكثير من المشكلات والنقص في الكوادر التعليمية والتجهيزات واكتظاظ في الصفوف ومناقلات عشوائية للمعلمين اثناء العام الدراسي". وطالب الاونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية "بإنجاز مشروع انشاء جامعة مجانية للطلاب الفلسطينيين في لبنان، لأنه الحل الوحيد الذي يمكن جميع الطلبة من استكمال دراستهم وخاصة الذين يرغبون بالتخصصات العلمية".

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