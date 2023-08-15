المطران الحداد ترأس قداس عيد السيدة في جون: لا تتركوا جون تموت إجتماعيا وعلينا التمسك بتقاليدنا وعاداتنا وأرضنا

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ترأس راعي أبرشية صيدا ودير القمر لطائفة الروم الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد، في كنيسة سيدة الإنتقال في جون، قداسا إحتفاليا لمناسبة عيد إنتقال السيدة العذراء، حضره النائبان فريد البستاني وغسان عطالله، ممثل رئيس حزب "الوطنيين الأحرار" كميل دوري شمعون كميل زيادة، رجل الأعمال نبيل خرياطي، السيد سليم ضومط ومخاتير جون: سمير عيسى ومتري لطيف ويوسف مارون وحشد من أبناء الرعية والأهالي. وعاون المطران الحداد في القداس كاهن الرعية الأب المخلصي بول دميرجيان والأب حنا كنعان وكهنة.

وبعد تلاوة الإنجيل المقدس، ألقى المطران الحداد عظة من وحي المناسبة، شدد فيها على "التمسك بمريم العذراء، وبالصلاة لنكون قديسين بكل معنى الكلمة، وللتعرف على يسوع المسيح أكثر".

ودعا الحداد "أبناء جون، مسيحيين ومسلمين، الى تفعيل حضورهم في البلدة، لا أن يقتصر فقط في المناسبات"، وقال: "لا تتركوا جون تموت اجتماعيا، فعلينا التمسك بتقاليدتنا وعاداتنا وأرضنا، وبالوحدة الوطنية والعيش المشترك"، منوها ب "الأخوّة والتعايش في جون، التي هي نموذج كبير في المنطقة وفي لبنان". كما دعاهم الى "ممارسة حقوقهم الوطنية في الانتخاب وتثبيت الوجود لننقذ لبنان ونحافظ على نموذج العيش الواحد" .